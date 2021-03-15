Путин отметил активное развитие Сириуса как образовательного центра

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Образовательный кластер "Сириус", расположенный на одноименной федеральной территории, активно развивается и становится центром для подготовки талантливых детей и переподготовки преподавателей. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, отметив ее личный вклад в развитие кластера.

"Сириус развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя, - заметил глава государства. - Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей".