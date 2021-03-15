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В Сириусе подготовили концепцию спорткластера для подготовки тренеров и исследований

Как сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, разработка концепции проходила совместно со спортивными федерациями, ведущими тренерами, Минспортом и губернаторами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Концепцию спортивного кластера разработали специалисты "Сириуса" совместно со спортивными федерациями, ведущими тренерами и региональными властями. Она будет направлена на подготовку высококвалифицированных тренеров, а также на проведение научных исследований в области спортивной медицины и реабилитации, рассказала в понедельник президенту Владимиру Путину руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"В ней заложено максимально эффективное использование олимпийской инфраструктуры для того, чтобы мы на базе тех программ, которые разрабатывают российские тренеры, спортивные школы, готовили массовые программы и для детского, любительского, студенческого спорта, а также приглашали национальные команды и готовили высококвалифицированных тренеров и проводили научные исследования в области спортивной науки и реабилитации", - сказала Шмелева.

Она добавила, что разработка концепции проходила совместно со спортивными федерациями, ведущими тренерами, а также Минспортом и губернаторами регионов, которые развивают модели "Сириуса" у себя в регионах.

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