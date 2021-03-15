Глава СПЧ: победа Манижи в отборе на "Евровидение" говорит о толерантности общества

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что победа певицы Манижи в ходе голосования телезрителей на национальном отборе представителя России на "Евровидение-2021" показывает толерантность российского общества.

"Зрители отдали ей свои голоса независимо от ее национальности и откуда она приехала - вот, что важно. Наоборот, это демонстрирует, как сейчас модно говорить, толерантность российского общества", - заявил глава СПЧ журналистам в понедельник, комментируя критику и проявления ксенофобии в адрес певицы.

"На это никто не обратил внимание, что таджичка победила в конкурсе. За нее же русские голосовали, это важнее всего", - добавил он.

В этой связи Фадеев подчеркнул, что необходимо бороться с ксенофобией в социальных сетях. "Что касается высказываний в социальных сетях, это бывает отвратительно, конечно, как добиться того, чтобы люди вели себя скромнее, не позволяли себе по крайней мере ксенофобских высказываний, я не знаю, это огромная проблема", - считает он.

Также Фадеев отметил, что не слышал композицию Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе. "Если Манижа хочет называть себя русской женщиной - прекрасно, конкурс "Евровидение" - это все треш от начала и до конца. И было бы странно, если бы на конкурсе "Евровидение", я не знаю, в прошлые годы выступала бы Людмила Зыкина, правда? Это было бы странновато. Вот выступает треш-певица", - сказал он.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". На фоне пандемии коронавируса организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на коронавирус, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.