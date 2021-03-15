В Испании считают, что вопрос признания паспортов вакцинации с РФ должен комментировать ЕС

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании считает, что вопрос о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации против нового коронавируса с Россией должны комментировать в ЕС. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в испанском ведомстве.

В Минздраве уточнили, что страна придерживается общей с Евросоюзом стратегии вакцинации. "Следовательно, по этому вопросу должен высказаться именно этот институт", - отметили в ведомстве на просьбу прокомментировать возможность взаимного признания паспортов вакцинации между Испанией и РФ или ЕС и Россией.

Власти Испании неоднократно выступали за введение европейских паспортов вакцинации. Мадрид выражал надежду на то, что данные сертификаты начнут действовать уже в мае. Как ранее заявили ТАСС в крупной туристической ассоциации королевства Exceltur, турсектор Испании призывает правительство изучить возможность достижения двухсторонних договоренностей с Россией для восстановления турпотока из РФ, если не удастся прийти к соответствующему соглашению на европейском уровне.

Как сообщал телеканал Euronews со ссылкой на источник в Брюсселе, разрабатываемый Еврокомиссией проект паспорта вакцинации ЕС, который получит название "зеленого цифрового пропуска", будет включать лишь вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА). Ожидается, что Еврокомиссия (ЕК) представит проект паспортов вакцинации 17 марта.

ЕК осенью прошлого года заключила шесть контрактов с западными компаниями - разработчиками вакцин по их предзаказу для государств ЕС. Из них четыре компании - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson - уже смогли произвести вакцины и получили по ускоренной процедуре разрешения на их поставки в страны ЕС.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в настоящее время проходит сертификацию в ЕМА. Еврокомиссия неоднократно заявила о необходимости прохождения ей "полной и скрупулезной" процедуры проверки в ЕМА.