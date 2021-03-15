В Белгородской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 15 марта. Власти Белгородской области до 29 марта продлили обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет. Соответствующее постановление врио губернатора региона Вячеслава Гладкова опубликовано в понедельник на сайте правительства области.

"Четвертый абзац подпункта 2.4 пункта 2 [об обязанности жителей региона старше 65 лет соблюдать самоизоляцию] дополнить словами "с 16 марта 2021 года по 29 марта 2021 года" далее по тексту", - говорится в постановлении.

К 15 марта в Белгородской области более 91 тыс. человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, завершили вакцинацию свыше 55 тыс. жителей региона. Пункты вакцинации развернуты во всех муниципалитетах, в отдаленных селах работают 65 выездных бригад, открываются первые пункты вакцинации в торговых центрах.

По данным оперативного штаба региона, к 15 марта в Белгородской области выявили 32 862 случая заражения коронавирусом, выздоровели 28 519 человек, 519 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, до 31 марта продлен запрет на ночные развлекательные мероприятия.