В "Сириусе" разработали модель университетского медицинского кластера

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Модель университетского медицинского кластера проработали в "Сириусе" совместно с ведущими российскими медорганизациями. Создание кластера позволит готовить в университете "Сириус" медицинские кадры, а также развивать исследования в области медицины. Об этом сообщила президенту Владимиру Путину руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"По вашему поручению мы проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера", - сказала Шмелева.

Она уточнила, что в кластере экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии, могут применить свои разработки вокруг университета в интересах каждого жителя и гостя федеральной территории. Также Шмелева отметила то, что такая работа экспертных организаций позволит в будущем начать готовить на базе "Сириуса" медицинских работников, а также развивать научные исследования в этой области.

В пресс-службе фонда пояснили, что развитием медицинского кластера будет заниматься руководитель Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов. "Это одна из лучших многопрофильных клиник, и опыт ее специалистов будет крайне полезен. В планах - строительство в Сириусе к 2022 году современного консультативно-диагностического центра для обслуживания жителей, в том числе и по ОМС", - добавили в фонде.