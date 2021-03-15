Гендиректор Avast и его супруга создали крупнейший в Чехии благотворительный фонд

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор чешской компании по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности Avast Ондржей Влчек и его жена Катарина создали частный благотворительный семейный фонд с активами на сумму 1,5 млрд крон (свыше $68 млн). Об этом сообщило в понедельник информационное агентство CTK.

Фонд под названием Nadace rodiny Vlckovych ("Фонд семьи Влчек") стал крупнейшей организацией такого рода в Чехии. По словам учредителей, главная цель фонда - помощь семьям с тяжелобольными детьми.

"В числе прочего мы хотим построить детский хоспис и паллиативный центр. Каждый год более 800 чешских семей узнают, что их ребенок никогда не поправится. Мы хотим помочь хотя бы некоторым из них лучше справиться с этой трудной ситуацией и вместе с ними создать будущее, в котором забота о качестве жизни тяжелобольных детей будет так же важна, как и попытка их вылечить", - прокомментировал Влчек.

Сами супруги Влчек воспитывают троих сыновей и считают фонд идеальным средством для эффективного использования семейной собственности в долгосрочной перспективе.

За 25 лет пребывания Ондржея Влчека в Avast деятельность компании приобрела глобальный характер, ее продукты в сфере программного обеспечения стали востребованы по всему миру. В своей деятельности "Фонд семьи Влчек" будет опираться на частную благотворительную организацию Zlata rybka ("Злата рыбка"), которая также принадлежит супругам Влчек. Ее миссия заключается в том, чтобы выполнять пожелания детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. С 2015 года организации удалось исполнить желания более чем 650 детей.

Хоспис и центр паллиативной помощи планируется построить в течение пяти лет. Центр станет резиденцией созданного фонда. На его базе будет осуществлять свою деятельность и организация Zlata rybka.