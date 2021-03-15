Эксперт допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен, но он будет не таким сильным, как прошлой осенью. Такое мнение высказал в понедельник вирусолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Есть по крайней мере шансы, что будет подъем, но я не жду, что он будет таким, как был прошедшей осенью, помягче", - сказал он.

"Многие люди уже иммунны <...> Все большее количество людей вакцинируется. Это, конечно, будет сглаживать кривую [заболеваемости]", - пояснил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 119,9 млн человек, свыше 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 400 045 случаев заражения, выздоровели 4 003 576 человек, умерли 92 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.