В Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило более $242 млн

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, перечисливших пожертвования в Фонд солидарности, созданный в марте прошлого года для финансирования борьбы с коронавирусом. На настоящий момент поступило более $242 млн от более 661 тыс. доноров, однако в 2021 году требуется дополнительно $1,96 млрд, сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Фонд собрал более $242 млн, поступивших от более 661 тыс. индивидуальных лиц и корпораций, а также других организаций в поддержку глобального реагирования ВОЗ и ее партнеров на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19", - говорится в сообщении. Эти средства позволили обеспечить миллионы людей, ведущих борьбу с коронавирусом "на переднем крае", индивидуальными средствами защиты и тестирования, оказать помощь беженцам и другим уязвимым группам населения, ускорить проведение исследований. "Я искренне благодарен индивидуальным донорам, корпорациям и другим организациям за перечисление средств в Фонд солидарности", - заявил Гебрейесус.

Вместе с тем, как пояснили в штаб-квартире ВОЗ, "несмотря на достигнутый прогресс, нынешние тенденции показывают, что борьба не завершена", поэтому Фонд солидарности "обращается с новым призывом к действиям". Речь идет о сумме в $1,96 млрд, которая "требуется ВОЗ в 2021 году для реагирования на остающиеся и новые проблемы в борьбе против COVID-19". Взносы доноров в ходе второй фазы сбора средств будут направлены, как отметили в организации, на финансирование операций по блокированию распространения коронавируса, на защиту уязвимых лиц, снижение смертности и расширение доступа в мире к медицинским инструментам борьбы с COVID-19, включая вакцины.