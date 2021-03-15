Многодетные семьи в Воронежской области смогут получить деньги вместо земельных участков

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Многодетные семьи в Воронежской области смогут получить единовременную компенсацию в размере 200 тыс. рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. Поправки в закон "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" внесли областные депутаты, сообщила в понедельник пресс-служба регионального парламента.

"Согласно опросу, многие семьи предпочли бы денежную выплату взамен предоставления в собственность земельного участка. Такая альтернатива в комплексе с другими выплатами, закрепленными сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных семей", - приводит пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Деньги можно будет потратить на улучшение жилищных условий, уплату первоначального взноса по кредитам или займам, в том числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома на территории Воронежской области.

"Кроме того, с помощью выплаты можно будет погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам. Средства также можно будет направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, деньги можно будет использовать и в качестве взноса на долевое строительство, а также покупку земельного участка.