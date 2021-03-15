В Казахстане с 2023 года поэтапно перейдут на 12-летнее обучение с внедрением латиницы

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены с 2023 года поэтапно перейти на 12-летнее обучение в школах с использованием латинской графики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики по итогам расширенного заседания коллегии министерства образования и науки.

"Для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением латинской графики. Для этого предстоит проделать очень большую работу", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в этой связи будут обновлены государственный общеобязательный стандарт образования и типовые учебные программы. Кроме того, по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева особое внимание будет уделено таким предметам, как математика, языки и информатика.

В настоящее время обучение в казахстанских школах длится 11 лет и ведется на казахском и русском языках. Причем казахский алфавит основан на кириллической графике.

В конце января пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что переход казахского алфавита на латинскую графику будет проходить постепенно в 2023-2031 годах.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству тогда было поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года.