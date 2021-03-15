Власти опровергли информацию о нехватке медикаментов в курганской больнице скорой помощи

ТАСС, 15 марта. Больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Кургане обеспечена необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщили на официальной странице правительства региона "ВКонтакте" в понедельник.

Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники больницы на условиях анонимности якобы сообщили о том, что медработники отказываются от дежурств и увольняются из-за недостаточных зарплат, больших нагрузок и проблем с лекарствами. В феврале прошлого года в этой больнице побывал премьер-министр Михаил Мишустин, он назвал состояние учреждения плачевным из-за отсутствия капитального ремонта на протяжении десятилетий. В больнице впервые за почти 50 лет начали масштабный капремонт.

"Курганская больница скорой медицинской помощи обеспечена жизненно важными лекарственными препаратами в необходимом объеме. Об этом рассказала главный врач медучреждения Вероника Евдокимова. Она отметила, что сведения, указанные в анонимной жалобе, опубликованной рядом СМИ, не соответствуют действительности", - сообщили в правительстве.

По словам Евдокимовой, по итогу проведенного 13 марта аудита все перечисленные в жалобе препараты находятся на складе и отпущены в отделения. "И отпускались в отделения в достаточном количестве. Когда заканчивается какой-то препарат, мы решаем этот вопрос в кратчайшие сроки, стараемся закупить. В целом все препараты у нас отыгрываются по аукциону", - сказала она.

Евдокимова также опровергла информацию о массовых увольнениях. "В настоящее время мы приглашаем врачей, средний медицинский персонал. Люди как увольняются, так и приходят, это естественные процессы. Нет такого, чтобы кто-то массово увольнялся", - отметила она.

Изменения в зарплате

Как уточняется на сайте правительства, зарплаты медиков в больнице снизились из-за смены механизма оплаты труда и штатного расписания, также несколько снизился Фонд заработной платы, поскольку уменьшились введенные доплаты по ковиду. "Если раньше доплаты за ночные смены получали только хирурги, реаниматологи, кардиологи и терапевты, то сейчас их получают врачи всех специальностей, которые дежурят. Это сделано, чтобы увеличить число дежурных врачей. В связи с этим заработная плата тех, кто работает только днем, немного уменьшилась, а врачи, которые приходят на ночные дежурства, выиграли в оплате", - поясняют в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что изменения связаны еще и со снижением объема оказанной помощи в период ремонта. В то же время, по данным властей, сейчас больница возвращается к прежнему объему работ и доплаты за труд должны вернуться к прежнему уровню.