{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Африке число инфицированных коронавирусом превысило 4 млн

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 15 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 4 030 794, увеличившись за последние четверо суток на 38 750. Об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представив обновленные данные с 11 марта.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедший период выросло на 1 010, до 107 625. Выздоровели более 3,6 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР (1 529 420 и 51 326 соответственно). В Египте зафиксировано 11 256 летальных исходов, отмечено 190 280 случаев заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 718 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (175 467 и 2 550 соответственно), Нигерия (160 567 и 2 013) и Кения (113 236 и 1 913).

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Вакцину не будут использовать как минимум 15 дней
Читать полностью