Путин поздравил Ольгу Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву с юбилеем и пожелал ей здоровья и благополучия. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник.

"Вы пользуетесь высоким, заслуженным признанием как яркая, талантливая актриса с самобытным, узнаваемым творческим почерком. Ваши работы в театре и кино всегда становились событием, вызывали заинтересованное внимание ценителей драматического искусства. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего", - сказано в сообщении.

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Яковлева родилась 14 марта 1941 года в Тамбове. После окончания Театрального училища имени Щукина в 1962 году была принята в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком"), где встретила режиссера своей творческой судьбы Анатолия Эфроса, в содружестве с которым работала также в Театре на Малой Бронной и Театре на Таганке. Затем играла в Театре имени В. Маяковского, "Школе современной пьесы", Театре под руководством О. Табакова. С 2004 года - актриса МХТ имени А. П. Чехова.

Удостоена звания народной артистки РСФСР. Кавалер орденов Почета и Дружбы. Является лауреатом Государственной премии РФ (1996), театральной премии "Хрустальная Турандот" (1993, 2011), премии "Золотая маска" (1996, 2011).