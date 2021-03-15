Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание заслуженного артиста России

Эксперт: антитела после вакцинации от коронавируса у пожилых обычно ниже, чем у молодых

Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих отметила, что четкие цифры по уровню антител после вакцинации "Эпиваккороной" пока называть некорректно

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