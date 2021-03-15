Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание заслуженного артиста России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ оперному певцу, солисту Мариинского театра Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Ильдар Абдразаков - звезда оперной сцены, дважды обладатель премии Grammy.