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Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание заслуженного артиста России

Ильдар Абдразаков - солист Мариинского театра, дважды обладатель премии Grammy

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ оперному певцу, солисту Мариинского театра Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

Ильдар Абдразаков - звезда оперной сцены, дважды обладатель премии Grammy.

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