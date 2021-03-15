Защита экс-полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, просит перенести рассмотрение дела

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Защита просит суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) перенести рассмотрение дела бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Соответствующее ходатайство адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон озвучил в понедельник на заседании суда, трансляция которого велась местным телеканалом Fox 9.

По мнению юриста, поводом для переноса сроков рассмотрения дела, а также места проведения судебных заседаний является достигнутая в конце прошлой недели договоренность между родственниками Флойда и властями города о выплате компенсаций. В минувшую пятницу агентство Associated Press сообщило, что власти Миннеаполиса выплатят $27 млн в рамках урегулирования иска со стороны семьи афроамериканца. Позже представители властей и юристы подтвердили это на пресс-конференции.

Адвокат подчеркнул, что разглашение подобной информации нарушает нормы проведения судебных разбирательств и может негативно сказаться на деле экс-полицейского. "Тот факт, что они сделали это по ходу процесса отбора жюри присяжных, вызывает непонимание", - указал Нельсон. Он подчеркнул, что необходимо отложить рассмотрение дела Шовина, перенести его за пределы округа Хеннепин, в котором расположен Миннеаполис, а также начать заново процесс отбора присяжных.

Судья Питер Кэхилл согласился с тем, что время для оглашения таких деталей было выбрано неудачно. При этом он отметил, что в данном решении не прослеживается злого умысла.

В июле прошлого года родственники Флойда подали судебный иск к властям Миннеаполиса и четырем экс-сотрудникам полиции с требованием выплатить компенсацию. Предполагалось, что ее размер должен определить суд.

Начало разбирательства по делу бывшего полицейского

На прошлой неделе в суде округа Хеннепин (штат Миннесота) началось разбирательство по существу дела Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство Флойда. Шовину грозит 25 лет заключения. В четверг суд разрешил вновь предъявить ему также обвинения в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. По мнению экспертов, в свете того, что Шовину одновременно предъявлены обвинения в убийстве второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.