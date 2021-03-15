Во Франции разрешили применение двух препаратов от COVID-19 на основе комбинации антител

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Французское агентство по медикаментозным средствам сообщило в понедельник, что выдало разрешение на временное применение двух препаратов от COVID-19, основанных на комбинации двух видов синтетических (моноклональных) антител. Об этом говорится в распространенном ею заявлении. Это первое во Франции разрешение на применение препаратов от COVID-19, созданных на базе сочетания двух синтетических антител.

Первый препарат - REGN-COV2 - разработан корпорацией Roche совместно с компанией Regeneron. Он представляет собой смесь препаратов касиривимаба и имдевимаба. Второе средство разработано компанией ANSM и является комбинацией бамланивимаба и этесевимаба.

Данные лекарства предназначены пациентам, у которых высок риск развития тяжелых форм COVID-19. Такая ситуация может быть вызвана низким уровнем иммунитета из-за некоторых патологий или применением таких методов лечения, как химиотерапия. Кроме того, в низком уровне иммунитета может быть виновен преклонный возраст пациента, наличие у него других тяжелых заболеваний. В частности, речь идет о состояниях, возникающих в результате применения методов диализа, последствий пересадки почки, большого лишнего веса или диабета у лиц в возрасте 70-80 лет.

В то же время разработчики указали, что пациентам, которым предназначаются данные препараты, ранее не должна была быть прописана кислородная терапия в связи с COVID-19. Препарат вводится на основе одноразовой внутривенной инъекции. Он может применяться максимум через пять дней после появления первых симптомов. Получившие инъекцию переводятся на амбулаторный режим.

Препарат должен позволить пациентам из группы риска избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию. В то же время в связи с распространением во Франции южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса пациенты должны пройти проверку с помощью ПЦР-теста и получить отрицательный результат, так как существуют сомнения, что данные препараты могут эффективно применяться против этих вирусов.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств осуществляет процедуру постепенной экспертизы с целью выдачи разрешения на временную продажу эти препаратов в странах ЕС.