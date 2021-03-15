Крым и Севастополь получат 2,5 млрд рублей на ремонт сетей, чтобы снизить потери воды

ТАСС, 15 марта. Капитальный ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения планируется провести в Крыму и Севастополе в 2021 году, на эти цели из федерального бюджета будут направлены 2,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в понедельник.

"Правительство России выделило средства на оказание финансовой помощи Крыму и Севастополю для решения проблемы с водоснабжением. Минстрой России согласовал проведение почти 50 мероприятий общей суммой в 2,5 млрд рублей, которые позволят провести работы по снижению потерь в сетях водоснабжения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Севастополь на ремонт отдельных участков водопроводов получит 0,9 млрд рублей, которые позволят снизить потери на сетях по итогам года в размере 1,6 тыс. кубометров в сутки. В Крым будет направлено 1,56 млрд рублей на капитальный ремонт сетей и реконструкцию трех водопроводов с учетом подготовки проектной документации. Прогнозируемое снижение потерь на сетях по итогам года - 16,58 тыс. кубометров в сутки.

"Высокий процент износа сетей означает, что большая часть питьевой воды попросту не успевает доводиться до домов граждан. Она теряется по пути, из-за чего граждане не получают коммунальные услуги должного качества, а предприятия сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой. Это ситуация, которая тянется уже долгие годы, и ее необходимо решать. Капитальный ремонт водопроводов позволит значительно повысить эффективность существующей инфраструктуры и сгладить ситуацию, сложившуюся в Крыму", - процитировали в пресс-службе слова министра Ирека Файзуллина.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Одним из дополнительных источников власти Крыма и Севастополя видят установки по опреснению морской воды. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее заявлял, что опреснение планируется использоваться только в качестве альтернативного в такие засушливые периоды, каким выдался в Крыму 2020 год.