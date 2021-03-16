Минздрав Украины сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом на западе страны

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в западных регионах Украины, где наблюдался резкий рост числа инфицированных, стабилизировалась. Об этом в ночь на вторник сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала ICTV.

"В Ивано-Франковской области после ее перевода в "красную" зону [карантина], в Закарпатской области мы видим стабилизацию ситуации", - заверил министр. Он уточнил, что об этом свидетельствует снижение числа госпитализированных и темпов инфицирования. В то же время Степанов признал, что в Закарпатской области пока самый высокий уровень заполненности коек в больницах - 70%.

Глава Минздрава добавил, что напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве. Однако, по его словам, страна пока не будет прибегать к введению общенациональных жестких ограничений, а будет "двигаться по стратегии адаптивного карантина", когда ограничительные меры принимаются в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.

На Украине до 30 апреля действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен уже четырем областям: Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии.