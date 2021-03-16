Власти Камчатки активизировали работу по очистке Авачинской бухты от затонувших судов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки 16 марта приступили к подъему со дна Авачинской бухты первого из четырех затонувших судов, подъем которых запланирован на 2021 год. Речь идет о шхуне "Ронд", затонувшей в 2018 году в Петропавловске-Камчатском, сообщил ТАСС заместитель министра транспорта региона Максим Логинов.

"Как только позволили погодные условия, мы приступили к подъему первого из четырех судов, удаление которых запланировано на этот год. Сегодня мы занимаемся шхуной "Ронд", которая затонула несколько лет назад около завода "Фреза" в Петропавловске-Камчатском. Этот процесс не очень быстрый, тем более что сейчас Камчатка находится во власти циклона, но главное, что работа уже начата", - сказал Логинов.

Он добавил, что судно будут поднимать с помощью понтонов. Всего в список запланированных к подъему в 2021 году попали суда, которые портят эстетический вид акваторий, нарушают безопасность прохода по фарватеру и оказывают негативное влияние на экологию. В 2021 году, кроме шхуны "Ронд", планируется поднять два судна в бухте Сероглазка и одно в бухте Чавычной.

Летом 2020 года в ходе рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин призвал расчистить акватории макрорегиона от кладбищ затонувших кораблей. По разным подсчетам, в Авачинской бухте на Камчатке затоплено более 80 судов - как военных, так и рыболовецких. Есть среди них и шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран.