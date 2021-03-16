Уровень водохранилищ в районе Мехико опустился до минимума за 25 лет

МЕХИКО, 16 марта. /ТАСС/. Водохранилища в районе Мехико обмелели до минимального уровня с конца прошлого столетия из-за затянувшегося засушливого периода. Об этом сообщил в обнародованном в понедельник интервью газете Milenio Виктор Ортис, глава управления, отвечающего за водоснабжение долины Мехико.

"Речь идет о самом низком уровне [воды] по состоянию на текущую дату за последние 25 лет, - сказал он. - Однако это не минимальный показатель за всю историю, потому что он опустится еще, прежде чем вновь пойдут дожди". По словам Ортиса, в настоящее время объем трех основных водохранилищ, снабжающих самый населенный район страны, на 22% меньше того, который обычно фиксируется в это время года. "В прошлом году было мало дождей, и негативные последствия продолжают ощущаться", - отметил Ортис.

В некоторых округах Мехико - например, в густонаселенной Истапалапе на востоке мегаполиса - уже наблюдаются перебои с водоснабжением. Ортис согласился с тем, что сложившееся положение далеко от идеального, и призвал сограждан бережнее использовать водные ресурсы. Ожидается, что ситуация может улучшиться к концу мая, когда в стране начнется сезон дождей.

В долине Мехико проживают порядка 22 млн человек.