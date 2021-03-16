"Известия": женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совфеда РФ по соцполитике Инна Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий, в том числе и в сфере обслуживания самолетов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на копию обращения.

"Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности - это совсем несправедливо. На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут, так как эти работы, несмотря на то что за плечами пять лет института, входят в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых применение труда женщин ограничивается", - пояснила "Известиям" Инна Святенко.

Глава комитета по соцполитике также добавила, что в перечне необходимо оставить профессии, непосредственно вредящие здоровью, например авиационный техник по горюче-смазочным материалам, оператор заправочных станций и др. В то время как работу техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам предлагается разрешить для женщин.

В Минтруде "Известиям" подтвердили получение обращения, добавив, что оно будет рассмотрено в установленные сроки.

В Госдуме поддержали инициативу, отметив, что для ее реализации необходимы соответствующие условия на предприятиях, в том числе и модернизация оборудования для снижения рисков для здоровья. "Безусловно, улучшаются условия труда, которые позволяют россиянкам выполнять задачи без ущерба их здоровью. Не должно быть ограничений, связанных только с гендерным показателем", - сказала газете первый зампред комитета Госдумы о вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Летом 2019 года Минтруд РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда. В обновленный документ вошло более 100 профессий.