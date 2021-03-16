Эксперты ВШЭ рассказали, как устранить неравенство вузов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организация системной подготовки управленческих кадров, создание системы поощрения и мотивации педагогов, стимулирование подготовки преподавателями онлайн-курсов являются теми мерами, которые направлены на устранение неравенства вузов, возникшего из-за пандемии. Такие выводы содержатся в аналитическом докладе НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19, который имеется в распоряжении ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что пандемия выявила неравенство в организации деятельности вузов и профессорско-преподавательского состава. Низкая автономия университетов стала ограничением для более эффективного перехода к работе в новых условиях, многие университеты по старинке ожидали указания "сверху". Серьезным барьером для оперативного ответа системы на вызовы стал недостаточный уровень компетенций антикризисного действия у управленческих команд вузов.

"Ключевые стратегии в части устранения неравенства и дифференциации вузов и их работников включают следующие меры: организация системной подготовки управленческих кадров, в том числе с аспектом антикризисного управления, запрет на прохождение повышения квалификации в "своем" университете, стажировки для руководителей уязвимых и пострадавших вузов в тех университетах, которые справились с кризисом", - говорится в документе.

Следующая стратегия включает меры, связанные с созданием системы поощрения и мотивации педагогов, активно включающихся в проектирование и использование цифровых ресурсов и практик, эффективное совмещение очных и дистанционных форматов.

Еще одна стратегия заключается в стимулировании подготовки преподавателями или их группами онлайн-курсов, в том числе за счет выдачи грантов на это. Нужно также формировать представления о внедрении элементов цифровых технологий, которые позволяют повысить качество и эффективность преподавательской деятельности, облегчают их работу.

Цифровые инструменты

Из доклада также следует, что использование современных цифровых инструментов в очном учебном процессе позволит добиваться лучших образовательных результатов, о чем свидетельствует международный опыт. В связи с этим традиционные школьные учебники пора заменить цифровыми учебно-методическими комплексами на основе искусственного интеллекта.

"Необходимо обеспечить переход к принципиально новым цифровым учебно-методическим комплексам, частично или полностью замещающим традиционные учебники, построенным на технологиях искусственного интеллекта", - говорится в докладе.

Отмечается, что искусственный интеллект сможет "подстраиваться" под индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивать успешное освоение материала основной, отстающей и опережающей группами учеников, учащимися с выраженными особенностями восприятия.

Как указывают авторы, пандемия обнаружила, что невозможно полностью перевести учебный процесс в дистанционный формат, сохранив ту же эффективность. Вместе с тем анализ международного опыта показывает, что использование современных качественных цифровых инструментов в очном учебном процессе может позволить добиваться лучших образовательных результатов, прежде всего, за счет возможности учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося.

"Представленные на российском рынке цифровые образовательные ресурсы и сервисы дидактически и технологически отстают от лучшего мирового уровня и не используют возможностей, которые представляют современные цифровые технологии", - говорится в докладе.