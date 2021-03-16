Более трети опрошенных россиян поддерживают идею открытия фитнес-клубов на ж/д вокзалах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более трети россиян (37,6%) поддерживают идею открытия на железнодорожных вокзалах фитнес-клубов, свидетельствуют результаты опроса 1 500 клиентов фитнес-клубов, входящих в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Опрос проведен по просьбе ТАСС.

При этом число поддерживающих инициативу незначительно превышает количество тех, кто выступил против открытия фитнеса в таком формате - идею не поддерживают 34,4%. Еще 28% затруднились с ответом.

9 марта заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник сообщил, что холдинг готовит единый стандарт развития вокзальных территорий. Компания положительно оценила идею открыть на вокзалах фитнес-центры, отели и коворкинги.

Больше половины респондентов (57%) заявили, что не воспользовались бы таким фитнес-центром во время поездки, тогда как 31,2% согласились бы на это, еще 11,8% затруднились с ответом. Почти никто не стал бы покупать абонемент в фитнес-центр, расположенный в здании вокзала (72% ответили на соответствующий вопрос отрицательно), пятая часть опрошенных (19,4%) затруднилась с ответом. Готовы купить такой абонемент только 8,6%.

Большинству опрошенных в новом формате фитнес-клубов было бы интересно посещение тренажерных залов (28%), пятая часть в ответ на вопрос, какие программы были бы интересны в таком формате, выбрала ответ "все сразу", 9,7% интересует бассейн, 8,6% пошли бы на групповые программы.

Опрос АОФИ проводился с 11 по 14 марта.​​​​​