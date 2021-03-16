РБК: в России создадут фонд отечественного онлайн-контента

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фонд отечественного онлайн-контента планируют создать в России по аналогии с Фондом кино. Об этом во вторник сообщается на сайте издания РБК со ссылкой на источники.

"Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет. На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее" - отметил один из источников РБК.

Уточняется, что на субсидии от фонда могут рассчитывать создатели профессионального видеоконтента. Объем и источники финансирования пока не определены. По словам собеседников издания, рассматриваемым вариантом источников финансирования являются средства, уплачиваемые в качестве НДС онлайн-кинотеатрами.

По данным издания, это может быть новый фонд, либо в качестве основы задействуют одного из действующих операторов, например, Институт развития интернета (ИРИ), являющийся оператором конкурса по созданию интернет-контента для молодежи и поддержавший 211 проектов.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметил РБК, что идея создания подобного фонда существует. В Минцифры сообщили, что поддерживать российский аудиовизуальный контент необходимо, но говорить о деталях пока преждевременно. В ИРИ не прокомментировали свое участие в создании фонда.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.