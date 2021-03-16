Мишустин поручил Минпросвещения проработать меры поддержки сельских учителей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения до 1 апреля подготовить предложения по дополнительной поддержке педагогов, которые переехали работать в села. Об этом во вторник сообщает пресс-служба кабмина.

"У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города. Такое поручение дал председатель правительства по итогам рабочей поездки в Алтайский край. Задача должна быть выполнена к 1 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Другое поручение главы кабмина адресовано Минпросвещения, Минстрою и Минфину. Ведомства должны проработать вопрос реализации проекта по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Минпросвещения и правительству Алтайского края до 30 апреля необходимо проработать вопрос внесения средней школы №53 в Барнауле в перечень организаций, в которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. А до 1 апреля требуется проанализировать реальный уровень зарплаты учителей в регионе.

Премьер также поручил Минцифры и Минпросвещения обеспечить до 1 сентября подключение к интернету двух школ. "Совместно с правительством Алтайского края обеспечить в приоритетном порядке подключение к сети Интернет МКОУ "Большетихинская начальная общеобразовательная школа" и МКОУ "Чистоозерская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района", обратив особое внимание на необходимость качественного оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа к интернету", - отмечается в перечне поручений.

Мишустин посетил Алтайский край с рабочей поездкой 2 марта. Регион входит в число десяти территорий, для которых разработана специальная индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно на ее реализацию выделяется по 1 млрд рублей. Такие меры нацелены на повышение качества жизни и развитие экономического потенциала территорий.

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