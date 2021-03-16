Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне", размещенного на официальном YouTube-канале российского телеканала "БелРос".

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, "неприемлемого для некоторых пользователей", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном во вторник на сайте службы.

В направленном в адрес компании письме подчеркнуто, что подобные действия расцениваются ведомством как акт цензуры в отношении российских СМИ и ограничения права россиян на свободный поиск информации.

В пресс-службе Google сообщили ТАСС, что на видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых. "Видео доступно к просмотру на YouTube, однако упомянутые кадры делают его неподходящим к просмотру для некоторых пользователей", - уточнили в компании.