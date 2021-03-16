Норматив на одного человека в рамках ОМС вырос более чем на 7% в 2021 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подушевой норматив по программе государственных гарантий в рамках ОМС был увеличен почти на 7,4% в 2021 году. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Подушевой норматив на одно застрахованное лицо по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 7,4% и составил 17 490 рублей", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко также отметил, что в сравнении с 2020 годом финансовое обеспечение территориальных программ выросло почти на 7%. "В абсолютных цифрах это 190 млрд рублей, и составило 2,9 триллиона рублей", - пояснил он. Министр здравоохранения РФ подчеркнул, что в полном объеме была профинансирована высокотехнологичная медицинская помощь.

Программа на 2021 год, по его словам, претерпела ключевые изменения. "Очень важной является работа федеральных учреждений, которые являются локомотивами системы здравоохранения, и по федеральным учреждениям выделен в отдельный блок объем финансирования в сумме почти 120 млрд рублей, и это обеспечивает нам в том числе большую доступность пациентов [которые могут обратиться] в федеральные учреждения", - отметил он.

Мурашко также добавил, что программой на 2021 год предусмотрено увеличение определенных объемов оказания медицинской помощи, в частности по паллиативной помощи по онкологии и по пульмонологии.