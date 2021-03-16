Более 12,2 тыс. НКО направили заявки на второй конкурс президентских грантов 2021 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фонд президентских грантов обновил рекорд по числу заявок - более 12,2 тыс. НКО направили свои проекты на участие во втором конкурсе 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Прием заявок завершился 15 марта. На второй конкурс 2021 года поступило рекордное количество проектов - более 12,2 тыс.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предыдущий рекорд был установлен на втором конкурсе 2020 года, на который НКО представили около 11 тыс. инициатив.

"Самыми популярными грантовыми направлениями среди участников текущего конкурса стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни - более 2,3 тыс. инициатив, поддержка проектов в области культуры и искусства - 1,6 тыс. заявки, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан - 1,5 тыс. проектов", - отмечается в пресс-релизе.

По данным организаторов конкурса, 52% НКО запросили гранты в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей. "Итоги конкурса будут подведены в июне. А уже с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов. По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов было подано около 100 тыс. инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили около 17,8 тыс. проектов на общую сумму 37 млрд рублей.