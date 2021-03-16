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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,03

Помимо Москвы, еще в двух регионах страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник остался на уровне 1,03. В Москве показатель снизился до 1,26, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Помимо Москвы, еще в двух регионах страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Подмосковье, где он достиг 1,46 (максимума с 8 октября прошлого года) и Свердловская область, в которой показатель вырос до 1,06.

В Санкт-Петербурге коэффициент составил 0,98, в Иркутской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае - 0,97, в Нижегородской области - 0,95, в Воронежской - 0,91, в Архангельской - 0,88.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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