Изменение формата аттестации в 2020 году привело к росту числа медалистов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Изменение формата итоговой аттестации в прошлом году привело к росту числа медалистов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке во вторник.

"Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию - прим. ТАСС) или нет, и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение было снова на 30%. Напомню, что есть приказ министерства, где четко описывается порядок выдачи медалей, и он ограничивается порогом баллов по ряду предметов. Так как этого ограничения в прошлом году не было, у нас некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло", - сказал он.

Экзамены в 2020 году сдавали только выпускники, планировавшие поступать в вузы.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.