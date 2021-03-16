ПФР с начала 2021 года направил 1,6 млрд рублей для выплат на детей до восьми лет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) с начала 2021 года удовлетворил поданные семьям заявления на 326 тыс. детей до восьми лет и направил им 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ПФР во вторник.

"С начала этого года Пенсионный фонд удовлетворил поданные семьями заявления на 326 тыс. детей до восьми лет и направил им 1,6 млрд рублей. Всего же с момента объявления указа [президента РФ] средства были предоставлены на 13,9 млн детей. Общий объем выплат к настоящему времени достиг почти 70 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что российские семьи, воспитывающие детей до восьми лет, могут до конца марта обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить выплату 5 тыс. рублей в соответствии с указом президента. Такая сумма положена каждому ребенку, которому еще не исполнилось восемь лет, и предоставляется родителям, усыновителям, а также опекунам и попечителям детей.

"Чтобы оформить выплату, надо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда независимо от места жительства или направить электронное заявление через портал госуслуг. В заявлении указываются данные свидетельства о рождении и СНИЛС каждого ребенка, а также реквизиты счета в банке, куда будут перечислены деньги. Согласно регламенту, заявление может подать любой из родителей, указав свой банковский счет. Если ранее выплаты на детей уже предоставлялись, но счет поменялся или был закрыт, родителям необходимо представить в ПФР заявление с новыми реквизитами", - добавили в фонде.

Кроме того, в ведомстве добавили, что семьи, которые не получали в 2020 году ни одной выплаты на детей по указам президента, должны подать заявление на 5 тыс. рублей. Обратиться в ПФР также необходимо в случае усыновления детей, поскольку средства таким семьям могут быть назначены только после предъявления документов об усыновлении.

В новость были внесены изменения (12:38 мск) - добавлены подробности.