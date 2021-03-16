Володин вновь призвал возрастных депутатов Госдумы работать дистанционно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал возрастных депутатов следить за пленарными заседаниями нижней палаты дистанционно в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Понятно, что они сделали прививки. Но мы всегда их просим беречь себя и использовать возможности видео-конференц-связи, знакомиться с работой через интернет, где идет трансляция наших заседаний. Но они, несмотря на наши просьбы, все это игнорируют, и мы их видим все время в зале. Можно как-то вас попросить всех, чтобы вы берегли себя, нас не расстраивали и делали все для того, чтобы быть здоровыми", - сказал он.

Председатель палаты упомянул Владимира Ресина, Валентину Терешкову и Артура Чилингарова. "Коллеги, ну давайте, поберегите. Давайте мы наших товарищей поприветствуем, что они все в зале, но попросим все-таки, чтобы вы исходили из того, что у вас свободный график", - обратился политик к возрастным парламентариям.

Ранее Володин неоднократно просил депутатов старше 65 лет работать удаленно.