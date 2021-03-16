Госдума ввела порядок бессрочного назначения мировых судей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, корректирующий сроки полномочий мировых судей, которые теперь смогут быть назначены бессрочно с предельным возрастом пребывания в должности.

По действующим нормам мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ.

Согласно принятому закону, мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. "По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность", - говорится в тексте. При повторном назначении на должность срок полномочий мирового судьи ограничен не будет. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. После этого действующие мировые судьи продолжат исполнять свои полномочия до истечения их срока.

Ранее секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов заявлял, что практика постоянного переназначения должна быть прекращена, так как она противоречит конституционному принципу несменяемости судей и несет риски давления на правосудие.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году.