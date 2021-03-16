Володин предложил расширить изучение современной истории в школах и вузах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник обратился к главе думского комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову с просьбой изучить вопрос о возможности более обширного преподавания современной истории в школах и вузах.

"Ей отводится небольшое время в ходе обучения в 11-м классе, причем буквально при окончании уже школы - это время, когда все готовятся к ЕГЭ. А что касается вузовской программы - она тоже очень небольшая. И правильно было бы этот вопрос изучить, чтобы современная история преподавалась более обширно и мы ее могли бы знать и глубже, и, соответственно, чтобы наши дети и те, кто потом приходит в вузы, изучали ее более основательно", - отметил Володин, обращаясь к Никонову.

Он подчеркнул, что сегодня есть возможность, чтобы современники сами рассказывали о том, что происходило в то время. "Геннадий Андреевич [Зюганов] в своем выступлении рассказал о ситуации, как она складывалась в 90-e годы, как проходили переговоры, вообще какая была обстановка. Владимир Вольфович [Жириновский] свой взгляд на эту ситуацию озвучил. И, наверное, у всех до единого сложилось понимание, что ситуация была не просто непростой, а мы стояли на пороге потери государственности и огромной трагедии", - подчеркнул Володин.