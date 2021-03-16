Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Московской области стабилизировалась, об этом доложил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

"Год, как и во многих регионах, в Московской области был очень сложный. В части COVID-19 мы третьи по количеству выявленных случаев. С первого дня все те решения, которые вы принимали, поддержка в совокупности за 2020 год - федеральный бюджет нам выделил 30 млрд рублей, плюс 60 млрд мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Мы развернули большое количество инфекционных коек, осуществили выплату врачам, как вы и говорили. При этом оставили региональную и федеральную выплату. Соответственно, врачи все большие молодцы, все это время они работали. Ситуация стабилизировалась", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что в регионе проводится активная работа по сворачиванию инфекционных коек.

"Очень важно было получить вакцину. Ваше поручение по массовой вакцинации мы активно выполняем. Активно - это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации. Ведем разъяснительную работу, потому что дело добровольное - вакцинация, и понятно, что нужно поговорить, объяснить, и врачи это делают во всех наших пунктах", - добавил Воробьев.