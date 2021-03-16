В Подмосковье создали 28 ж/д переездов при поддержке федерального центра

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Московской области активно занимаются развитием транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной. По совместной с федеральным центром программе в регионе построено 28 переездов через пути, доложил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину.

"Когда мы с вами встречались, говорили о переходах, о развязках. Я так понимаю, что движение тоже здесь заметно", - обратился Путин к губернатору.

"В 2013 году вы создали дирекцию Московского транспортного узла. Что это дало - [возможность] системно решать те узкие места, где железнодорожное сообщение, частота его была запредельной, шлагбаум просто не поднимался. За этот период мы сдали 28 переездов, это совместная программа федеральная и региональная. И мы видим очень знаковый результат по этим городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Все это критически важно", - ответил Воробьев.

Губернатор поблагодарил президента за помощь в развитии инфраструктуры. "Пригородное сообщение - частота его от 30 минут ушла на 5-7 минут. МЦД (Московские центральные диаметры), которые вы одобрили, и мэр Москвы активно участвует в этом, дают свои результаты. Жители справедливо требуют открытия следующих линий - МЦД-3, МЦД-4. Почему - потому что быстро, комфортно. И вместо 138-140 рублей мы сделали проезд унифицированный - 50 рублей", - добавил он.

Также Воробьев рассказал о ходе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), порядка 160 км которой было построено в прошлом году, последний участок в 25 км планируется сдать летом 2021 года. "На питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Потому что в мегаполисе построить почти 350 км дорог - это нелегкая задача. С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. <...> Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 км - и кольцо будет замкнуто", - сообщил Воробьев.

"Хороший проект", - отметил Путин.