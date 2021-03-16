Россияне рассказали об отношении к блокировке аккаунтов в Facebook и Twitter

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. По мнению 49% опрошенных ВЦИОМ, блокировка аккаунтов некоторых российских пользователей и организаций в Facebook и Twitter является цензурой. Порядка 70% из числа тех, кто называют такую блокировку цензурой, высказали мнение, что Россия должна принять меры после действий зарубежных соцсетей.

"Подобные блокировки можно считать цензурой со стороны соцсетей, по мнению 49% опрошенных. Так чаще отвечают россияне в возрасте 45-59 лет (56%). Не считают это цензурой 29% россиян, чаще молодежь 18-24 лет (57%)", - отмечено в исследовании. "Российскому государству нужно что-то делать для борьбы с цензурой, по мнению 70% тех, кто считает это цензурой. Чаще так считают опрошенные в возрасте старше 60 лет (78%). Ничего не нужно делать, по мнению 26% опрошенных", - отмечено в материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных во вторник.

Россияне придерживаются мнения, что российскому государству для борьбы с цензурой со стороны зарубежных соцсетей нужно блокировать их аккаунты (8%), взимать штрафы (6%), блокировать сайты (6%), замедлять трафик (5%) и создавать собственные соцсети (4%). При этом 51% опрошенных считают недопустимым блокировать аккаунты без решения суда, 38% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Больше половины россиян (53%) слышали о том, что социальные сети Facebook и Twitter удаляют публикации или блокируют страницы некоторых российских пользователей и организаций в социальных сетях, еще 17% респондентов более подробно знакомы с этой информацией. Опрошенные предположили, что соцсети блокировали аккаунты из-за недостоверной информации (9%), по политическим причинам (9%), из-за "неудобной информации" (6%) или боялись правды, которую говорит Россия (5%). Порядка 52% считают блокировку допустимой при публикации провокационных или недостоверных сообщений.

По данным опроса, самым популярным среди всех соцсетей и мессенджеров у россиян является WhatsApp (70%), на втором месте "ВКонтакте" (50%), на третьем - видеохостинг YouTube (40%), Facebook пользуются 14% респондентов, Twitter - 6%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 марта 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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