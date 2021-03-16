Хайнаньский международный фестиваль дайвинга откроется в апреле в городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Китайский город Санья, расположенный в провинции Хайнань, в следующем месяце станет площадкой для проведения Хайнаньского международного фестиваля дайвинга 2021 года. Как сообщила местная газета "Санья жибао", праздник любителей подводного плавания продлится до лета.

В ходе фестиваля организаторы планируют провести тематический форум, международный конкурс подводной фотографии, благотворительные акции, вечеринки на закате и подводную выставку. Кроме того, они намереваются организовать среди китайских интернет-знаменитостей творческое соревнование, посвященное теме дайвинга. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме.

Проведение фестиваля направлено на формирование местного бренда этого вида активного отдыха и развитие туристической отрасли Санья.

В последние годы дайвинг стал более привлекательным видом активного отдыха на Хайнане. Заместитель начальника управления по продвижению туризма в городе Санья Ю Тинтин сообщила, что это место подходит для занятий подводным плаванием на протяжении круглого года. Ежегодно Санья принимает более 1,5 млн дайверов, доходы этой отрасли превышают 300 млн юаней (около $46 млн), а от сопутствующих проектов - 200 млн юаней (около $31 млн).

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.