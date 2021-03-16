Юнармейцы получат льготы при поступлении в четыре нижегородских вуза

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре вуза Нижегородской области предоставят льготы участникам Всероссийского патриотического детско-юношеского движения "Юнармия" при поступлении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Сегодня представители четырех вузов Нижегородской области подписали соглашения с "Юнармией" о льготах при поступлении для участников движения. Согласно документам, выпускники школ получат дополнительные баллы к ЕГЭ", - сказали в пресс-службе.

По данным "Юнармии", соглашения подписаны с Волжским государственным университетом водного транспорта, Нижегородским государственным лингвистическим университетом имени Н. А. Добролюбова, Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области. После подписания соглашения свыше 50 ребят вступили в ряды "Юнармии" у поста № 1 в Кремле.

Как пояснили в движении, баллы абитуриентам будут добавляться в индивидуальном порядке - в зависимости от заслуг и умений юнармейца.

По словам начальника Главного штаба движения Никиты Нагорного, максимальное число баллов, которые смогут получить юнармейцы за личные достижения, не будет превышать 10, минимальное - 3. Получить дополнительные баллы абитуриенты смогут уже в этом году.

Ранее движение заключило подобные соглашения более чем с 20 российскими вузами, в том числе с МИРЭА, МГСУ, Московской академией Следственного комитета РФ, Костромским госуниверситетом, Северо-Кавказским и Дальневосточным федеральными университетами.