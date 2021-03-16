В Коми до 31 марта продлили режим самоизоляции для пожилых

СЫКТЫВКАР, 16 марта. /ТАСС/. Жителям Республики Коми в возрасте 65 лет и старше рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 31 марта. Соответствующие изменения внесены во вторник в действующий указ главы региона о введении режима повышенной готовности, сообщила пресс-служба главы Коми.

"Внесены изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности (действует в Коми с марта 2020 года - прим. ТАСС). До 31 марта 2021 года продлены рекомендации по соблюдению режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона продлили запрет на работу ночных клубов, действующие ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям - до 1 апреля. В частности, посещать культурно-массовые и зрелищные мероприятия разрешено в средствах индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Заполнять залы разрешено только наполовину. Но при этом смягчили условия для проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях - наполняемость трибун увеличили с 30% до 50%.

Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, продолжается вакцинация от коронавируса. "Первый компонент вакцины получили 26 680 человек, второй - 13 347 граждан", - сказали в Минздраве.

На 16 марта в Коми подтверждено 40 610 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 66 случаев. Выздоровели 39 480 человек, в том числе 62 пациента за сутки, умерли 775 человек.