Карты "Тройка" протестируют в городском транспорте Ульяновска

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Транспортную карту "Тройка" протестируют в троллейбусах, курсирующих в Ульяновске. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Тройку" начали тестировать в Ульяновске! Продолжаем расширять географию нашей транспортной карты - сейчас жителям города передали 100 проездных, которые они протестируют в 60 троллейбусах", - говорится в публикации.

Там отмечается, что если испытания пройдут успешно, карта "Тройка" начнет работать на всех видах общественного транспорта в городе.

Московская билетная система признана лучшей в мире по версии международной премии Transport Ticketing Global и получила главную награду в номинации "Лучшая умная билетная система - 2020". Она обеспечивает более 400 млн транзакций в месяц. Тульская область стала первой среди других регионов России, внедрившей аналог московской билетной системы.