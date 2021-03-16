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Минпросвещения к 26 марта должно предоставить предложения о доработке ФГОС

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, если эти предложения решат утвердить, будет необходимо актуализировать соответствующие примерные основные общеобразовательные программы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ должно к 26 марта предоставить доработанные предложения по уточнению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Совсем недавно, 19 февраля, на заседании рабочей группы было принято решение о доработке федеральных государственных образовательных стандартов <...> Мы договорились о том, что к 26 марта министерство просвещения представит доработанные предложения по уточнению этих федеральных государственных образовательных стандартов", - сказала она во вторник в ходе открытого диалога со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования в РФ".

По словам вице-премьера РФ, если после рассмотрения этих предложений будет принято решение об их утверждении, тогда необходимо будет запустить процесс актуализации соответствующих примерных основных общеобразовательных программ, которые станут дополнениями к Федеральным государственным образовательным стандартам.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что новые федеральные государственные образовательные стандарты могут быть утверждены уже в конце февраля - начале марта 2021 года.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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