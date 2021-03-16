Кабмин включил в проект по введению системы долговременного ухода за пожилыми 24 региона

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил до 24 число регионов, в которых оказание помощи людям пожилого возраста и инвалидам будет реализовано в рамках новой системы долговременного ухода (СДУ). Постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в 2021 году помощь в рамках СДУ получат не менее 5,8% граждан пожилого возраста и инвалидов в 24 пилотных регионах.

Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. Изначально в нем участвовали шесть регионов, в 2019 году - 12 регионов, в 2020 году - 18, планируется, что с 2024 года проект должен заработать на территории всей страны.