В Канаде рекомендовали прививать вакциной AstraZeneca людей в возрасте 65 лет и старше

ОТТАВА, 16 марта. /ТАСС/. Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации во вторник рекомендовал использовать вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, для прививок людям в возрасте 65 лет и старше. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"[Имеющиеся у нас] данные демонстрируют, что вакцина безопасна и эффективна для пожилых людей, особенно против тяжелого заболевания, вызванного COVID-19", - отмечается в документе. В комитете уточнили, что такой вывод они сделали на основе полученных ими последних исследований этой вакцины. В заявлении также подчеркивается, что специалисты комитета "продолжат внимательно следить за данными текущих клинических испытаний и фактами реального применения вакцины AstraZeneca, а при необходимости будут пересматривать свои рекомендации".

1 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны отказаться от использования вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет. Тогда это объяснили "ограниченной на данный момент информацией относительно ее эффективности для этой возрастной группы". Комитет дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, особенно старшего возраста. В свою очередь регулятор ЕС сообщил, что 18 марта рассмотрит все поступившие данные по вакцине от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 2,6 млн человек (6,84% населения).