Главный инфекционист США допустил значительное смягчение ковидных ограничений к июлю

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Главный инфекционист США Энтони Фаучи предполагает, что жители страны смогут собираться большими, чем предполагалось ранее, группами к 4 июля. Такое мнение директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США высказал во вторник в эфире телекомпании MSNBC .

"Поймите, что это абсолютно допустимо и возможно", - сказал он в ответ на вопрос в связи с недавним заявлением президента США Джо Байдена, который отметил, что 4 июля граждане страны, возможно, будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. По словам главы государства, это не означает, что будут проводиться крупные мероприятия с большим числом людей, но небольшие группы смогут собраться вместе.

"Он (Байден - прим. ТАСС) сказал о том, что мы сможем этого достичь, если будем соблюдать меры предосторожности, - указал Фаучи. - Но чем больше усилий мы предпримем, учитывая низкий уровень числа заражений, тем будет лучше. Не думаю, что он исключает вероятность [дальнейшего смягчения ограничений], но он говорит о том, что это минимум того, чего мы можем достигнуть к 4 июля".

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 21% населения штатов - более 71 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 11,5% - 38,3 млн человек - прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 535,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.