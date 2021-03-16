Хоспис "Дом с маяком" и больница Святителя Алексия получат гранты из бюджета Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Гранты, предназначенные для финансирования оказания паллиативной помощи, на общую сумму около 167 млн рублей получат детский хоспис "Дом с маяком" и больница Святителя Алексия в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Негосударственные медицинские организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия" Московской Патриархии и "Детский хоспис" ("Дом с маяком") получат гранты из бюджета города Москвы, предназначенные для финансирования оказания паллиативной помощи. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Так, больница Святителя Алексия получит грант в размере 60,75 млн рублей. Хоспису "Дом с маяком" будет выделено 106,9 млн рублей.

Паллиативная медицинская помощь будет оказываться неизлечимо больным пациентам, которые нуждаются в симптоматической терапии, психосоциальной помощи и длительном постороннем уходе.