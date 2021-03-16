Росздравнадзор проверит медцентр в Липецке, где новорожденной плохо установили катетер

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проверит качество оказания медицинской помощи в Липецком перинатальном центре, где, по сообщениям СМИ, новорожденной неправильно установили катетер. Об этом сообщается во вторник на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проверит качество оказания медицинской помощи новорожденной девочке в Липецком перинатальном центре. По сообщениям СМИ, в конце февраля ребенок пострадал из-за неправильно установленного катетера. В настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры по Липецкой области, сотрудники ведомства также проводят свою проверку по публикациям в СМИ, где сообщается, что 28 февраля в региональном перинатальном центре родились девочки-близнецы, одной из которых медики неправильно установили катетер в руку. Из-за этого, как уточняется в публикации, у ребенка начался некроз тканей, что едва не привело к ампутации кисти. "В ходе проверки будут опрошены родители ребенка, дана оценка действиям персонала медицинского учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.