Комиссия Думы подготовила обращение к иностранным соцсетям по противоправному контенту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ подготовила концепцию обращения к руководству зарубежных соцсетей по проблеме неудаления противоправного контента, в первую очередь представляющего угрозу для детей, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы видим, что угроза жизни и здоровью детей - она продолжается, это исходит из таких крупных интернет-площадок, которые находятся в Америке, это и Twitter, и Facebook, и Google <...> Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний", - сказал он во вторник по итогам заседания комиссии.

В этом обращении депутаты хотят указать на проблему несоблюдения российских законов, добавил Пискарев. "Везде, по всем страницам, этот незаконный контент не модерируется, не удаляется, хотя закон обязывает это делать. Мы предлагаем им (руководству компаний - прим. ТАСС) коммуницировать с нами, чтобы обсудить", - заявил он.