Хакеры атаковали три поликлиники в Праге

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Три пражские поликлиники в столице Чехии подверглись кибератакам. Соответствующая информация опубликована во вторник на сайте газеты Lidove noviny.

Хакеры, по данным газеты, смогли взломать системы безопасности и проникнуть в компьютерную сеть поликлиник. Они заблокировали системы электронной регистрации пациентов и корпоративной электронной почты. Обстоятельства, связанные с кибератаками на поликлиники в Праге, расследует Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии.

Около трех недель назад целью хакеров стала мэрия Праги и чешское министерство труда и социальных дел. В прошлом году нападениям подверглись больницы страны. Ранее были отмечены попытки взлома компьютерной сети внешнеполитического ведомства республики, что местные спецслужбы связали с действиями иностранных разведок.